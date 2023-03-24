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Lahananın bu yararını mutlaka bilmeniz gerekiyor

Antienflamatuvar etkisi nedeniyle tüketilen lahananın kansere karşı etkili olduğu da biliniyor. Peki, başka yararları neler? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 08:22
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Lahananın bu yararlarını mutlaka bilin

Lahananın bu yararını mutlaka bilmeniz gerekiyor
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Lahanada bol miktarda manganez, B6 vitamini, folik asit, omega-3 yağ asidi, B1 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, A vitamini, magnezyum ve 4 gramın üzerinde protein bulunur.

Lahana mide ülserine ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Sabah bulantısı ve astıma da iyi geldiği söylenmektedir.

Lahananın içerisinde bulunan kimyasallar belli kanser tiplerine karşı etkilidir ve DNA’nın onarılmasında hücrelere yardımcı olur.

1 kase buharda pişirilmiş lahanada sadece 33 kalori bulunur. Ancak günlük K vitamin ihtiyacının %90’ını karşılamanıza yardımcı olur.

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