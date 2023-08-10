Laikliğe aykırı protokolün devlete maliyeti ortaya çıktı. Milyonlarca lirayı saçtılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 Yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin protokolün yürütmesinin durdurulmasına amacıyla yargıya yaptığı başvurunun gerekçesinde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tüm idari işlem ve faaliyetleri devlet işi olup, Anayasa’ya göre din duygularının devlet işlerine karıştırılamayacağı ve devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda dava konusu idari işlem Anayasa’nın temel, değiştirilemez hükümlerine de aykırıdır” denildi. Derneğin suç duyurusuna yönelik açıklamasında ise “Emekçi halkın alın teriyle birikenlerin Diyanet’e aktarılmasına daha fazla izin vermeyeceğiz” ifadesi kullanıldı.

BAKANLIKTAN DİYANET’E

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı protokolü işletmeye devam etti. Protokol kapsamında bakanlığın kasasından çıkan para, “Sosyal Yardım Verileri” adı altında paylaşıldı. Verilere göre, 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde protokolden 43 bin 306 çocuk yararlandırıldı. Diyanet'in 4-6 yaş Kuran kurslarına gönderilen çocuklar için bakanlığın bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na toplam 24 milyon 779 bin 550 TL aktarıldı. Bakanlığın çocuk başına aktardığı para ise 572 TL oldu.

Diyanet'in 4-6 yaş Kuran kursları için 2023’ün ilk yarısında çocuk başına 572 TL ödeme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Anaokulu Destek Programı” için 2022 yılında çocuk başına yaptığı ödeme ise 489 TL’de kaldı.