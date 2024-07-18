Lal Denizli ile Mustafa Varank olaylı konser sonrası birbirine girdi

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahneye çıkması beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede bulunan Atatürk ve Türk Bayrağı olmasını bahane göstererek konserini iptal etti. Konserin iptal olması sonrası konser için bekleyen vatandaşlar sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Durumun yaşanmasının ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Denizli, “Ne BAYRAĞIMIZI, ne de ATATÜRK’ümüzün bayrağını indirmeye hiç kimse cesaret edemez! Herkes haddini bilecek” ifadelerini kullandı.

VARANK PAYLAŞIMA CEVAP VERDİ

Denizli’nin söz konusu paylaşımını AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı:

Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi.

Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz.

Klasik CHP.

DENİZLİ'DEN VARANK'A CEVAP

Varank’ın paylaşımının ardından Lal Denizli bir paylaşımda daha bulundu. Denizli, “Sayın Varank, Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet BAYRAK ve ATATÜRK, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir. Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek. Lakin sizin gibi bu ülkede “bakanlık” yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür. Selametle” ifadelerini kullandı.

MAKAMINDA KÖPEKLE POZ VERMİŞTİ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, başıboş köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi gündemdeyken, makam koltuğuna bir köpek oturtarak tepki göstermiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.