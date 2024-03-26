Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi

Kırım Savaşı sırasında hemşire olan ve elinde tuttuğu Osmanlı kağıt feneriyle hastalarına şifa dağıtan Florence Nightingale, bir süre sonra bu davranışı sebebiyle "Lambalı kadın" olarak anılmaya başlanmıştı.

Mesleğini yaparken hummaya bile yakalanan Nightingale, ölene kadar insanlara yardım etmekten vazgeçmemişti.

İngiltere Savaş Bakanı Sydney Hembert, Florence Nightingale’i Kırım Savaşı sırasında Türkiye’deki askeri hastanelerdeki hemşirelik hizmetlerini düzenlemekle görevlendirdi. Ekibiyle birlikte İngiltere’den yola çıkan Florance Nightingale, 5 Kasım 1854’te Selimiye Kışlası’na geldi.

Varlıklı bir ailenin kızı olan Nightingale, alabalık koğuşların, pisliğin ve tıbbi malzeme eksikliğinin yol açtığı sorunları çözmekte zorlandı.

HASTALARA ŞİFA DAĞITIRKEN HUMMAYA YAKALANDI

1854’ün sonlarına doğru bu sorunları önemli ölçüde çözmeyi başarmıştı. Mayıs 1885’te İngiliz askerlerinin bakımıyla ilgilenmek üzere bir grup hemşireyle birlikte Kırım’a gitmiş ve Balaklava’da Kırım hummasına yakalandı.

1907’de o zamana değin hiçbir kadına verilmeyen Liyakat Nişanı’nı almıştı.

LAMBA İNSANLARI NASIL İYİLEŞTİRDİ?

Nightingale'ın elinde tuttuğu ve hastaların başına gittiği lambanın efsanesi tekrar yayılmaya başlandı. İyi niyetiyle herkesin hemşiresi ve kız kardeşi olan Nightingale'ın bu lambayla insanlara şifa dağıttı, lambasından yayılan ışığın çevresine iyi geldiği inancı yayılmıştı.

FLORENCE NİGHTİNGALE LAMBASI NEREDE?

Florence Nightingale'e ait olan lamba Londra, Chelsea'de 2017 yılında yeniden açılan Ulusal Ordu Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzenin her gün 10:30-17:30 arasında açık olduğu aktarıldı.

Florence Nightingale kimdir?

Florence Nightingale, 19. yüzyılın ünlü İngiliz hemşire ve sosyal reformcusudur. 1820 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde doğmuştur. Kırım Savaşı sırasında askeri hastanelerde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Hastaların bakımı ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi konusundaki öncü çalışmaları, modern hemşireliğin temellerini atmıştır. Aynı zamanda istatistiksel analizler yaparak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya çalışmıştır. Florence Nightingale, insanlık tarihinde sağlık hizmetleri ve hemşirelik alanında önemli bir figür olarak hatırlanmaktadır.