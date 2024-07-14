Lamine Yamal efsane Pele'nin 66 yıllık rekorunu kırdı

İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde İngiltere’ye karşı sahaya çıkarak turnuva tarihinde final oynayan en genç oyuncu unvanını kazandı. Yamal, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda oynayan ve gol atan en genç oyuncu rekorlarını da kırmıştı.

Berlin’de oynanan final maçında, 17. doğum gününden bir gün sonra sahaya çıkan Yamal, şampiyona tarihinde final oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, bu unvanı EURO 2016 finalinde 18 yaş 328 günlükken sahaya çıkan Renato Sanchez’ten devraldı.

Pele’nin rekoru da Yamal’a geçti

Lamine Yamal, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde forma giyen en genç oyuncu unvanını da elde etti. Daha önce bu rekor, 1958 Dünya Kupası finalinde 17 yaş 249 günlükken İsveç’e karşı oynayan Brezilyalı efsane Pele’ye aitti. Pele, Brezilya’nın ilk Dünya Kupası’nı kazandığı finalde iki gol atarak takımının 5-2’lik galibiyetinde büyük rol oynamıştı.

Yamal’ın diğer rekorları

EURO 2024’te B Grubu’nda Hırvatistan’a karşı sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu (16 yaş 338 gün) rekorunu kırdı. Daha önce bu rekor, EURO 2020’de 17 yaş 246 günlükken forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski’ye aitti.

Yamal, EURO 2024 yarı finalinde Fransa’ya attığı golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncusu (16 yaş 362 gün) unvanını da kazandı ve maçın oyuncusu ödülünü aldı. Bu rekor daha önce, EURO 2004’te 18 yaş 141 günlükken Fransa’ya gol atan İsviçreli Johan Vonlanthen’e aitti.

Ayrıca, Yamal Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlükken Gürcistan’a attığı golle eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu oldu.