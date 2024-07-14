Adana Demirspor'dan flaş karar. İptal edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Adana Demirspor'dan flaş karar. İptal edildi

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da flaş bir kararla İtalya kampı iptal oldu.

Adana Demirspor’un İtalya kampı, vize sorunları nedeniyle iptal edildi. Kulüp, ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için planladıkları İtalya Roccaraso bölgesine gidemeyeceklerini açıkladı.

Kulübün açıklamasına göre, tüm gerekli evraklar hazırlanmış ve Napoli ile Bari takımlarından davet yazıları alınmış olmasına rağmen, İtalya Konsolosluğu vize işlemlerine zamanında başlamadı. Bu durum, Adana Demirspor’un kamp planlarını değiştirmesine neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın çabalarına rağmen, takımın Bolu’da kamp yapan futbolcu, personel ve teknik heyetinin üç farklı şehirde vize randevusuna gitmesi istendi.

Teknik Direktör Michael Valkanis’in kararı doğrultusunda, A Takım kamp programının sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın Bolu’da devam edeceği açıklandı. Adana Demirspor, Bolu’da kamp çalışmalarını sürdürecek.

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