Lampard küme düşüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Lampard küme düşüyor

Championship ligine düşen Burnley, takımın yeni menajeri olarak Frank Lampard'la anlaşmak üzere.

Son olarak Chelsea'de görev alan Lampard hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere medyasına göre, Premier Lig'den düşen ve şimdi Championship'te mücadele eden Burnley, Frank Lampard'ı takımın yeni menajeri olarak atamayı planlıyor.

Kulübün, gelecek sezon için Premier Lig'e yükselme hedefi olduğu ifade ediliyor.

Bu amaçla, Lampard'a yakın bir zamanda resmi bir teklif yapılması bekleniyor.

Chelsea'nin eski menajeri Lampard, yönetimindeki son 11 maçta ortalama 0.45 puan elde etmişti.

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