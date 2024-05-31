Lampard küme düşüyor

Son olarak Chelsea'de görev alan Lampard hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere medyasına göre, Premier Lig'den düşen ve şimdi Championship'te mücadele eden Burnley, Frank Lampard'ı takımın yeni menajeri olarak atamayı planlıyor.

Kulübün, gelecek sezon için Premier Lig'e yükselme hedefi olduğu ifade ediliyor.

Bu amaçla, Lampard'a yakın bir zamanda resmi bir teklif yapılması bekleniyor.

Chelsea'nin eski menajeri Lampard, yönetimindeki son 11 maçta ortalama 0.45 puan elde etmişti.