Lanet Ankara’ya geliyor. 63 yıldır tüm dünyayı dolaşıyor

Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü “Tutankhamun, Çocuk Firavun’un Hazineleri” sergisi İstanbul’dan sonra Ankara’da sergilenecek. Çocukların ve her yaştan sanatseverin ilgisini çeken sergi, 1 Nisan’da Panora AVM’de misafirlerini öğretici ve keyifli bir keşfe çıkarmaya hazırlanıyor.

Sergide, 3 bin 300 yıl önce henüz 9 yaşındayken tahta geçen ve 19 yaşında esrarengiz biçimde hayatını kaybeden Firavun Tutankhamun’un, mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi paha biçilemez 400’ün üzerinde eserin birebir replikaları bulunuyor.

63 YILDIR DÜNYAYI DOLAŞIYOR

20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen Firavun Tutankhamun’un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922’de “bozulmamış halde bulunan ilk firavun mezarı” olmasıyla bilinen Tutankhamun’un mezarından çıkarılan eserler, Mısır’daki Krallar Vadisi’nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğine sahip.

1961’den bu yana 63 yıldır dünyayı dolaşan ve ziyaretçi rekorları kıran sergi, 1 Nisan-1 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Serginin biletleri, 20 Mart’tan (yarın) itibaren Biletix platformundan ve açılış sonrası sergi gişesinden temin edilebilecek.