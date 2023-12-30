Lanetli portre yeniden ortaya çıktı. Şanssızlık yeni sahibinin de peşini bırakmadı

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Lanetli portre yeniden ortaya çıktı. Şanssızlık yeni sahibinin de peşini bırakmadı
İngiltere'de geçtiğimiz Ağustos ayında fırtınalar estiren ve 'lanetli' olduğu iddia edilen portre bir kez daha ortaya çıktı. Tabloyu satın alan son kişi de portreyi aldığı günden beri şanssızlıkların peşini bırakmadığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’deki bir hayır kurumundan birçok kez satın alınıp iade edilen küçük bir kızın tüyler ürpertici portresinin olduğu tablo, geçtiğimiz Ağustos ayında 'lanetli' olduğu gerekçesiyle internette viral olmuş ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.

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İNTERNETTE İNFİAL YARATMIŞTI

Portreyi ilk olarak satışa koyan HARC yardım mağazasının müdürü Steve Elledge, Insider'a yaptığı açıklamada küçük kızın görüntüsünün biraz garip olduğunu kabul ettiği tabloya başta 20 sterlinlik bir fiyat belirlediklerini açıkladı.

Portreyi satın alan ilk kişi, 24 saat geçmeden geri dönerek tabloyu iade etti, üstelik parasını bile talep etmedi.

Portre yeniden satılığa çıktı ve yeni sahibini buldu. Ancak satın alan kadın aradan 3 gün geçtikten sonra mağazaya geri dönerek, 'hayatındaki her şeyin ters gittiğini' söyledi ve tabloyu iade etti.

Elledge, iki kere satıldıktan kısa bir süre sonra iade edilen portreyi üçüncü kez vitrine çıkarırken üzerine 'muhtemelen lanetli' diye bir not ekledi. Amacı sadece şaka yapmaktı ama lanetli olduğu iddia edilen portre internette infial yarattı.

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