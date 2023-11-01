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Lapa lapa kar yağdı, ortalık bir anda beyaza büründü
Lapa lapa kar yağdı, ortalık bir anda beyaza büründü
ABD Büyük Göller'de şiddetli yağan kar etrafı beyaza boyadı
01 Kasım 2023 / 23:15
ABD Büyük Göller'de şiddetli yağan kar etrafı beyaza boyadı
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