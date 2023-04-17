Laporta taraftarın Messi sorusunu yanıtladı. Taraftarlar heyecanlandı

Barcelona başkanı Juan Laporta, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Messi için yeşil ışık yaktı.

Laporta taraftarın Messi sorusunu yanıtladı. Taraftarlar heyecanlandı

Barcelona'da Lionel Messi sesleri adım adım duyulmaya başladı.

Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, 2021 yazında Camp Nou'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e imza attı. Ancak Lionel Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve hala kulübüyle yeni kontrata imza atmadı. Arjantinli yıldızın eski kulübü Barcelona'ya döneceği iddia edilirken Joan Laporta bir taraftarın bu konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Barcelona'nın Getafe ile 0-0 berabere kaldığı maçtan önce bir taraftar Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya, "Lionel Messi geri dönecek mi?" diye sordu. Joan Laporta ise, "Evet" yanıtını verdi.

Messi, bu sezon 35 maçta 20 gol 18 asistlik performans gösterdi.

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