Laptopu pantolonunun içine sokup kaçtı. Camiye Kuran öğrenmeye gitmişti

Bursa’da camiye kuran öğrenmeye gelen 2 çocuktan biri çantasından çıkarttığı laptopu pantolonunun içine sokarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Laptopu pantolonunun içine sokup kaçtı. Camiye Kuran öğrenmeye gitmişti

İHA'nın haberine göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kiremitçi Camii’nde meydana geldi.

Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelen çocukların teneffüse çıktığını fırsat bilen 2 çocuk, boşluktan yararlanarak öğretmenin laptop çantasının yanına gitti.

Çantayı karıştıran çocuklardan biri laptopu pantolonunun içine sokacakken, tereddüt edip geri bıraktı.

Kısa bir süre sonra ise diğer çocuk müsait zamanı bulur bulmaz çantadan çıkardığı laptopu göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı.

Bilgisayarının çantadan çalındığını gören öğretmen, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Bilgisayar çalan çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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