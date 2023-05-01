Larin küllerinden döndü

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Club Brugge ve sonrasında Real Valladolid'e transfer olan Larin, gösterdiği performans ile alkışları topluyor.

Larin küllerinden döndü

2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmasının ardından oynadığı futbol ile çoğu kez eleştirilse de Larin, 2020-2021 sezonunda gelen şampiyonlukta Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından biri olmuştu.

BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ
Geçen sezon ise gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalarak bedelsiz bir şekilde Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer olan Larin, orada da bekleneni verememeyi sürdürdü.

KÜLLERİNDEN DÖNDÜ
Bu sezonun devre arasında kiralık olarak Real Valladolid'e transfer olan Larin, adeta küllerinden döndü. Valladolid formasıyla La Liga'da oynadığı 13 maçta yedi gole imza atarak, Avrupa'nın beş büyük liginde devre arası transfer edilen en golcü isim oldu.

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