Larin ne demek? Larin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Larin son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Larin ne demek? Larin isminin anlamı nedir?

Larin ne demek? Larin isminin anlamı nedir?

Larin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Larin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Larin ne demek? Larin isminin anlamı nedir?

LARİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Larin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Geçmişte İran, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu çevresinde kullanılan bir tür gümüş para.

LARİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Larin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Larin ismini koymak caizdir.

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