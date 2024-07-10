Lastiği patlayan minibüs bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Lastiği patlayan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye-Nurdağı yolunun 3. kilometresinde, T.G. yönetimindeki 16 BIE 150 plakalı minibüs seyir halindeyken sol arka lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı ve devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine gönderildi. Kazada, minibüste bulunan Nuriye Eren (43) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü T.G. ve yolcular M.D, E.E, D.T, M.T, H.G, S.T. ve M.T, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.