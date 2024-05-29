Antalya’da kontrolden çıkan minibüs devrildi

Kaynak: İHA
Antalya’da kontrolden çıkan minibüs devrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat'a gitmekte olan Bekir Demir yöentimindeki 31 AHS 505 plakalı minibüs, ışıksız kavşakta aynı önde giderken aniden önüne geçen otomobile çarpmamak için manevra yapınca önce kaldırıma çarptı, daha sonra devrildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 1 kişi hafif yaralanırken, sürücü Bekir Demir ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan yatan minibüsün içinden çıkartılan Bekir Demir, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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