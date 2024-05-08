Lastiği patlayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Manavgat-Alanya karayolunda gerçekleşen kazada, Alanya istikametine seyir halindeki Yasin Sevinç’in kullandığı otomobilin lastiği patladı ve Mehmet Necmi Ulak’ın kontrolündeki otomobile çarptı. Otomobile çarptıktan sonra devrilen araçta bulunan sürücü Yasin Sevinç ve Onurcan Şahin yaralandı.
2 yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin sonrasında Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı tek şeritten sağlanırken, aracın yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.