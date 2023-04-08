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Lastik hırsızları 8 ay kaçabildi

Bayrampaşa'da 8 ay önce bir işyerinden 10 lastik çalan hırsızlardan 1’i, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:09
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Lastik hırsızları 8 ay kaçabildi

Lastik hırsızları 8 ay kaçabildi
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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 10 lastik çalan yüzleri maskeli hırsızlardan 1’i, polis ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından yakalandı. 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, hırsızların farklı ilçelerde de aynı araçla soygun yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada hırsızlardan B.E. Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hırsızın hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" işlem yapılarak ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi.

 

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