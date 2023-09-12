Lastik hırsızları polisten kaçarken kaza yaptı

Esenyurt’ta bir depodan lastik çalarken yakalanan 3 hırsız, fark edilince kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışırken polis aracına ve yol kenarına çarpan şüpheliler, araçtan inip boş araziye doğru koşarak kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
Lastik hırsızları polisten kaçarken kaza yaptı

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde kimliği belirsiz 3 kişinin bulunduğu çalıntı hafif ticari araç, sokak üzerindeki bir depoya yanaştı.

Şahıslar deponun önündeki otomobil lastiklerini çalarak araçlarının bagajına koymaya başladı.

O sırada hırsızları fark eden seyir halindeki bir vatandaş sokağın ilerisinde bulunan bir polis ekibine durumu anlattı.

Polisler ekip aracı ile olay yerine gittiği sırada onları fark eden şüpheliler, araçlarına binerek hızla kaçmaya çalıştı. Şahıslar 2303 sokağa doğru ilerlerken bir süre kovalamaca devam etti.

Polis ekipleri şahısları durdurmak için birden fazla kez ateş etti. Şüpheliler önce ekip aracına ardından ise kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası araçtan inen 3 şüpheli boş araziye doğru koştu.

Şahıslar, kayıplara karışırken sokağa trafik polisi ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. Aracın asıl plakası olan arabanın içinden çıktı.

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Emniyet güçlerinin hırsızları arama çalışmaları ise devam ediyor.

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