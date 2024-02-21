Lastik yüklü kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkiinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Ayhan Yılmaz (52) yönetimindeki 34 HYP 197 plakalı lastik yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ters dönen kamyonda sıkışan sürücü Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.