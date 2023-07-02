Lastikçide çıkan yangın korkuttu

Bursa’da bir lastikçide çıkan yangın ağaçlık alan ve yan dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Lastikçide çıkan yangın korkuttu

İHA
Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolu Gökçeköy Mahallesi girişindeki bir lastikçide meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, lastiklerin bulunduğu arka kısımdan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Polis anayol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu başka bir yere sıçramadan kontrol altına alındı.

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Yangında çıkan dumanlar, şehrin bir çok noktasında görüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

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Polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

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