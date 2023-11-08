Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı

Kapanın tam lastikçinin önünde olması ise sürücülerin şüphelenmesine ve lastikçiyi suçlamasına yol açtı.

Lastikçi ise kendisinin masum olduğunu ve sürücülere hizmet vermek için orada bulunduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri de uyarı levhalarına rağmen kurallara uymayan sürücülerin mağduriyetinden şikayetçi oldu.

Pınar Mahallesi'nde daha önce çift yön olarak kullanılan 1569 Sokak, yeni yapılan yol çalışmasının ardından cuma günü tek yön olarak trafiğe açıldı. Ters yönden giden sürücüleri engellemek için de yola kapan konuldu.

Düzenlemenin ardından tabelaları dikkate almayan bazı sürücüler, kapandan geçerek araçlarının tekerini patlattı.

Kapanı ve ters yöne girdiğini fark edip yoldan geri çıkmaya çalışan bazı araçlar ise trafiğin yoğunlaşmasına ve kazaya yol açtı.

Kapanın tam oto lastikçinin önünde olması ise sürücüleri şaşırttı.

Kimi sürücüler patlayan tekerini hemen yaptırırken, bazı sürücüler durmayıp patlak lastiklerle yoluna devam etmeye çalıştı.

"Uyarmaya çalışıyoruz ama söz dinleyen yok"

Uyarı levhalarına rağmen ters yöne giren sürücüleri, kapana girmeden mahalle sakinleri uyarmaya çalıştı.

Mahalle sakini Zafer Karaca, "Elimizden geldiği kadar insanları uyarmaya çalışıyoruz ama söz dinleyen yok." dedi.

Bazı sürücülerin, uyarmalarına rağmen dinlemeyip kapandan geçtiklerini belirten Karaca, yol düzenlemesinde de yetersizlik olduğunu dile getirdi.

Lastikçiyi suçladılar

Dükkanının önüne kapan kurulan lastikçi Murat Tütün ise aracının tekeri patlayan sürücülerden "Bu kapanı sen mi yaptırdın? Buraya kapan mı konur?" şeklinde tepkiler aldığını söyledi.

Tütün, "Aracının tekeri patlayan vatandaş ilk başta bizim yaptırdığımızı düşündü. Serzenişte bulunanlar oldu. Ama biz onlara hizmet için buradayız. Biz olmasak mecbur yol yardım çağıracaklar ya da burada saatlerce çekici bekleyecekler. Biz hemen 15-20 dakika içerisinde işlemini görüp gönderiyoruz." dedi.

Yolda gerekli uyarı tabelalarına rağmen ters yöndeki kapana giren sürücülerin suçlu aramak yerine kurallara uyması gerektiğini söyleyen Tütün, "Bütün kuralları ihlal ediyorlar, ondan sonra da isyan ediyorlar." ifadesini kullandı.

Ters yöne giren sürücüleri geri çevirmekten yorulduklarını belirten Tütün, şöyle konuştu:

"Kapana girmesin diye durdurduğumuz halde, 'Bana ne el kol hareketi yapıyorsun?' diyen ve yoluna devam edip kapana girenler oldu. Ondan sonra 'Geçmiş olsun.' dedik. Üçüncü günden sonra baktık uyarmamız da işe yaramıyor, yorulunca vazgeçtik. Mahalledeki komşularımız haricinde biz, 3-4 gün içerisinde 200-250 arabayı çevirmişizdir." ​​​​​​