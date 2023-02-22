Lavanta bitkisi tansiyonu düşürüyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Lavanta bitkisinin faydaları dikkat çekti.

LAVANTA ÇAYI

Sakinleştirici özelliğine sahip bir bitkidir. Bununla birlikte stres yatıştırdığı da bilinir. Tansiyonu düşürmek için de oldukça idealdir. Doğal aktif içerikleri arterlerdeki kan akışını uyarır.

1 çay kaşığı lavanta bir bardak kaynayan suya ilave edilir. 15-20 dakika demlenmeye bırakılır. Soğuduğunda, süzülür ve içilir. Her gün bir kez ya da haftada 3 kez içilmesi önerilir.

LAVANTA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Lavanta çayı vücut için sayısız faydaya sahiptir. Bu nedenle haftalık 1 defa tüketildiğinde sağlığınıza büyük etkisi olacaktır. Lavanta çayını demlemek için öncelikle;

- 1 su bardağı suyunu bir kapta kaynatın.

- Daha sonra kaynayan su içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta eklemelisiniz.

- Yaklaşık olarak 6 dakika boyunca lavanta, su içerisinde kısık ateşte kalarak demlenmelidir. Demlenen lavanta çayını ılık bir şekilde süzülerek içilebilir.

TANSİYON NEDİR?

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kapl kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir.

İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir.