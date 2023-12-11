Lavrov Filistin hakkında konuştu: Hiçbir gerekçesi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasının hiçbir gerekçesi yok' dedi.

Rukiye Selçuk KAYNAK: Haber Merkezi
Lavrov Filistin hakkında konuştu: Hiçbir gerekçesi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısını Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma gerekçesi olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve Gazze'de, sahada uluslararası izleme çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı defalarca ABD'nin Orta Doğu'da yıllarca süren diplomasisinin başarısızlığına bağlarken, Rusya'yı bölgedeki tüm büyük aktörlerle bağları olan önemli bir oyuncu olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu Pazar günü İsrail'in Başkan Putin'e, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapan kararı lehine verdiği oydan duyduğu "memnuniyetsizliğini" dile getirdi.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, Pazar günü Putin'le yaptığı görüşmede Rus temsilcilerinin BM ve diğer forumlarda İsrail'e karşı ifade ettiği tutumlardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi" denildi.

Putin'e, "İsrail'in yaşadığı gibi canice bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalan herhangi bir ülke, İsrail'in kullandığından daha az güçle tepki vermezdi" dedi.

ABD ise, Cuma günü Güvenlik Konseyi'nin Gazze savaşında ateşkes çağrısı yapan kararını veto etmişti.

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