Lavrov Filistinlilerin ölümünden ABD’yi sorumlu tuttu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 79. Genel Kurulu'nda konuştu. İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüne yol açan saldırılardan endişe duyduklarını söyledi. Bu tür “siyasi cinayetlerin” sıradan hale geldiğini ifade eden Lavrov, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını da kınadı. Lavrov, “Hala merhamet duygusu taşıyan herkes, eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete dönüşen Ekim trajedisinin Filistinlilerin toplu cezalandırılması için kullanılmasına öfke duymaktadır. Filistinli sivillerin Amerikan silahlarıyla öldürülmesi derhal durdurulmalıdır” dedi.

Lavrov konuşmasında başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız, egemen bir Filistin devletinin tanınması gerektiğini de vurguladı.

"NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİRİZ”

Konuşmasında Ukrayna savaşına da değinen Lavrov, "Burada, Rusya gibi nükleer bir güçle savaşma fikrinin anlamsızlığı ve tehlikesi hakkında konuşmayacağım” dedi.

Lavrov konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ise, "Egemenliğimize kritik bir tehdit oluşturan konvansiyonel bir saldırıya karşılık olarak nükleer silah kullanabiliriz” ifadelerini kullanarak, “Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar için izin verip vermeyeceklerini, duyduklarından ne anladıklarını o zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.