Lavrov: Güney Afrika’nın Ukrayna teklifini dikkate almaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik Güney Afrika’nın teklifini dikkate almaya hazır olduklarını aktardı.

Lavrov: Güney Afrika’nın Ukrayna teklifini dikkate almaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Moskova’da yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik önerileri değerlendiren Lavrov, Brezilya’nın ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin inisiyatifleri olduğunu hatırlattı.

Lavrov, “Her iki durumda da Latin Amerikalı ve Afrikalı dostlarımızdan, dünya düzeninin istikrarına katkıda bulunmaya yönelik samimi bir istekle getirilen önerileri dikkate almaya hazır olduğumuzu belirttik. Ama şimdilik, Çinli komşularımızın aksine ne Brezilyalılardan ne de Afrikalılardan kağıt üzerinde bir şey görmedik. Bu konuyla ilgilendiklerinde temas kurmaya hazır olduğumuzu onlara teyit ettik.” ifadelerini kullandı.

Batı’nın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in barış planında ısrar ettiğini vurgulayan Lavrov, Avrupa’nın Çin’in barış girişimine karşı tutumunu gizlemediğine dikkat çekti.

Lavrov, “Bu tutum, Washington’dan gelen tutumla aynı, orada her şey koordineli. Bu, ‘eğer Rusya bu planı müzakere edebileceğini söylerse o zaman bu iyi değil,’ tutumu.” değerlendirmesinde bulundu.

NATO’nun “pervasızca genişlemesinin” Avrupa güvenlik diyaloğunu baltaladığını dile getiren Lavrov, ittifakın bu süreçte tüm tarafsız devletleri ele geçirerek kıtada tarafsızların rolü ile yapıcı bir politika yapma fırsatını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Dün, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 6 Afrika ülkesi liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını bildirmişti.

Ramaphosa, yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Afrika liderlerinin barış misyonunu sunduğunu, iki liderin de barış misyonu teklifini kabul ettiğini ifade etmişti.

(AA)

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