Lavrov, Macron'a öyle bir yanıt verdi ki gazeteciler şaştı kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris’te düzenlenen Ukrayna’ya destek konulu konferansta çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda Batılı ülkeler arasında bir fikir birliğinin olmadığını belirterek, "Kesinlikle Fransa'nın bundan yana olmadığını söylemedim” şeklinde konuşmuştu.

Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füze tedarik edecek bir koalisyon oluşturulduğunu duyuran Macron, müttefiklere bu mühimmatların üretimini artırma çağrısı yapmıştı.

LAVROV O SORUYA GÜLEREK YANIT VERDİ

Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine dikkat çeken bir şekilde yanıt verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderilmesi ile ilgili açıklamasına sadece gülerek yanıt verdi.

Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.