Lay's severlere kötü haber! Toplatma kararı alındı

Avrupa'nın birçok ülkesine satılmak üzere gönderilen Coca-Cola, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss marka içeceklere toplatma kararı verilirken bu kez ünlü cips markasında skandal yaşandı.

ABD merkezli patates cipsi markası Lay's, satışa sunduğu bir ürün grubu için toplatılma kararı aldı.

Coca Cola skandalı! Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea ve diğer içecekler toplatılıyor

350 GRAMLIK PAKETLERE DİKKAT

Türkiye'de de en çok satılan markalar arasında yer alan Lay's'in yalnızca ABD'ye özel üretilen 350 gramlık paketinde, daha önce açıklanmayan bir süt ürünü bulunduğu bildirildi.

ABD GIDA VE İLAÇ DAİRESİ'NDEN UYARI

New York Post'un aktardığı bilgilere göre FDA, 16 Aralık'ta yayımladığı açıklamada, "Süt alerjisi veya şiddetli hassasiyeti olan bireyler, geri çağrılan ürünü tükettiklerinde ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon riskiyle karşı karşıya kalabilir" demişti. Bu hafta is geri çağırma işlemi, en yüksek risk kategorisi olan "Sınıf 1" olarak tanımlandı.