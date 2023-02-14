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Trabzonspor Lazar Markovic'i resmen kiraladı

Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:44
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Lazar Markovic Trabzon'da

Trabzonspor Lazar Markovic'i resmen kiraladı
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Tarihin en büyük felaketi sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. TFF'nin verdiği karar sonrası bu iki takımda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer olabileceği açıklanmıştı.

Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Hatayspor'dan da oyuncu alınması bekleniyor.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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