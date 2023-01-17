Lazer ışığıyla yıldırımın yönü değiştirildi. Hava olaylarının seyrini değiştirecek haber

İsviçre'de bir dağın tepesinde deneyler yapan bilim insanları, lazer ışınlarını kullanarak yıldırımların yönünü değiştirdiğini duyurdu.

Hakemli bilimsel dergi Nature Photonics'te yayımlanan araştırmada yer alan habere göre; bulgular, elektrik santralleri, havalimanları ve fırlatma rampaları gibi kritik altyapıları yıldırımdan koruyacak olarak tanımlandı.

Canlıların hayatlarına mal olan yıldırımların bazen de sadece maddi kayıplara yol açtığı bilinirken uzmanlar artık hem maddi hem de can kaybının önüne geçileceğini ifade etti.

PARATONERLERDAN DAHA KULLANIŞLI OLACAK

Bugün yıldırımlara karşı en iyi korunma aracının paratoner olduğu biliniyor. Bunlar, binaların üstlerine yerleştirilen, Franklin çubuğu adı verilen sivri çubukları içeriyor. Çubukların, yere uzanan metal kablolara bağlanarak yıldırımın enerjisini dağıtmaya çalıştığı biliniyor.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Aurélien Houard ve meslektaşlarının haberine göre, yıldırımlara karşı daha iyi bir korunma yöntemini bulmak istediğini duyurdu. Üstelik lazer ışınlarının paratonerden daha kullanışlı olacağı ifade edildi.

İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarının artmasıyla, yıldırımlardan korunma sorunu giderek daha önemli hale geliyor. İsviçre'nin kuzeydoğusundaki Säntis Dağı'nda saatlerce süren gök gürültülü fırtınaları kolladı.

Geliştirilen lazer cihazı yılda yaklaşık 100 kez yıldırım düştüğü bilinen bir telekomünikasyon kulesinin yakınına kuruldu.

Fırtınalar sırasında kısa ve yoğun lazer darbeleri bulutlara fırlatıldı. Araştırmacılar bu şekilde kuleye düşmesi beklenen 4 yıldırımın yönünü değiştirdiklerini duyurdu.

Deney boyunca lazerin devre dışı bırakıldığı fırtınalı dönemlerde kuleye 12 yıldırım isabet etti. Araştırma makalesinde, "Bu araştırma alanı, 20 yılı aşkın bir süredir çok aktif" ifadeleri yer aldı:

Ancak bu, lazer darbelerinin yıldırımları yönlendirebildiğini deneysel olarak kanıtlayan ilk saha araştırması.