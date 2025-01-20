Lazio, Verona’yı 3-0’la geçerek moral buldu

Lazio, Serie A’nın 20. haftasında Hellas Verona’ya konuk oldu. Samuel Gigot, Boulaye Dia ve eski Verona oyuncusu Mattia Zaccagni’nin golleriyle mücadeleden galip ayrılan Lazio, zor günler geçiren rakibine Bentegodi Stadyumu'nda ağır bir darbe vurdu.

LAZİO'DAN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Nuno Tavares’in presiyle kazanılan korneri, Mattia Zaccagni’nin ortasında Samuel Gigot kafayla ağlara gönderdi. Bu erken gol, Lazio’nun maça ne kadar kararlı başladığını gösterdi. Dakikalar sonra Verona’nın kalecisi Lorenzo Montipò, Boulaye Dia’nın akıllıca şutunu önleyemedi ve fark ikiye çıktı. Bu gol, Dia’nın sezon boyunca attığı en etkileyici gollerden biri olarak öne çıktı.

VERONA GÜÇ YETİREMEDİ

İlk yarıda toparlanmaya çalışan Verona, Suat Serdar’ın kafa vuruşuyla direği salladı. Ancak ev sahibi ekip, kendi hatalarıyla üçüncü golü kalesinde gördü. Tchatchoua’nın kalecisine gönderdiği zayıf geri pasını değerlendiren Zaccagni, topu ağlara yolladı ve eski takımına karşı saygılı bir şekilde sevinmedi.

DUDA VE DAWİDOWİCZ’E CEZA ŞOKU

Maçın son bölümlerinde Verona’nın yıldız oyuncusu Ondrej Duda, Luca Pellegrini’ye yaptığı sert müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Duda ve Pawel Dawidowicz, bir sonraki Venezia maçında cezalı duruma düştü.

Lazio, bu galibiyetle sezonun ikinci yarısında moral bulurken, Hellas Verona yeni sahipleri Presidio yönetiminde kötü bir başlangıç yapmış oldu.