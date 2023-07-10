Lazio'dan Torreira için yeni teklif

Serie A ekiplerinden Lazio Lucas Torerria için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifinde bulundu.

Lazio'dan Torreira için yeni teklif

Teknik direktör Sarri’nin yoğun isteği üzerine Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için transfer görüşmelerini sürdüren Lazio oyuncunun transferi için sarı-kırmızılılara yeni bir teklifte bulundu.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan kulübü Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifi iletti. Sarı-kırmızılılar ise Lazio’nun bu teklifine karşılık oyuncunun transferi için 15 milyon Euro talebinde bulundu.

PERFORMANSI
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun başında Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Lucas Torerreira burada çıktığı 34 maçta 1 asist kaydetti.

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