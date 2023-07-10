Lazio'dan Torreira için yeni teklif

Teknik direktör Sarri’nin yoğun isteği üzerine Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için transfer görüşmelerini sürdüren Lazio oyuncunun transferi için sarı-kırmızılılara yeni bir teklifte bulundu.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan kulübü Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifi iletti. Sarı-kırmızılılar ise Lazio’nun bu teklifine karşılık oyuncunun transferi için 15 milyon Euro talebinde bulundu.

PERFORMANSI

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun başında Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Lucas Torerreira burada çıktığı 34 maçta 1 asist kaydetti.