Lcw.com, e-ticaret siparişlerinin karbon ayak izini azaltıyor

Lcw.com, e-ticaret siparişlerinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleriyle yenilenebilir enerjiye destek sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Lcw.com, çevre dostu projeleriyle sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. "İyi alışveriş herkesin hakkı" misyonunu sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiren marka, e-ticaret siparişlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Lcw.com, e-ticaret siparişlerinin dağıtımı sırasında oluşan karbon emisyonlarını nötrlemek amacıyla, Semtrio işbirliğiyle hayata geçirdiği karbon ayak izini dengeleme çalışmaları kapsamında önemli sonuçlar elde etti. Projeyle online siparişlerden kaynaklanan karbon ayak izi hesaplanarak yenilenebilir enerji projelerine destek sağlanırken, Balıkesir'de bulunan Bares II Rüzgar Santrali'nin finanse edilmesiyle, çevreye olan olumsuz etkiler en aza indiriliyor.

Son 18 aylık veriler ışığında, 1 Mart 2023 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Lcw.com üzerinden gerçekleştirilen 24,5 milyon siparişin karbon ayak izi azaltıldı. Bu süreçte 4 bin ton karbon dengelendi. Böylece yaklaşık 200 bin ağacın yıllık karbondioksit yakalama kapasitesine eş değer karbon azaltımı gerçekleşmiş oldu.

- Yorumlar ormana dönüşüyor

Lcw.com, e-ticaret operasyonları kapsamında yalnızca dağıtım süreçlerinden kaynaklanan emisyonları dengelemekle kalmayıp, aynı zamanda hatıra ormanı projesiyle çevreye duyarlılığını ağaçlandırma faaliyetleriyle pekiştiriyor.

Lcw.com üzerinden ürünlere yapılan yorumlar için fidan dikilirken, Lcw ormanları oluşturuluyor. Her 10 yoruma bir tane fidan dikiliyor. TEMA Vakfı aracılığıyla oluşturulan Armutlu-2, Malatya Karıncalık, Malatya Aşağıulupınar'da her biri 10 bin fidanlık hatıra ormanları bulunuyor.

Ayrıca Kilis Yeniyurt ile Gaziantep Sarılar'da da hatıra ormanlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.