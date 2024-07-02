Le Pen'in çılgın annesi. Bütün Avrupa bunu konuşuyor

Fransa'da Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisi National Rally, Emmanuel Macron ve yandaşlarına büyük bir darbe vurarak seçimlerden önde çıkması bütün Avrupa'da tedirginlik yarattı. Fakat bugün Fransız medyasından Avrupa'ya yayılan haberler silsilesi gerginliği Avrupa'nın kucağından bir anne şefkatiyle alıp Le Pen'in kucağına bıraktı.

Landesli burjuva bir aileden gelen Pierrette Lalanne, ilk kez 1956'da Claude Giraud ile dünya evine girdi. Pierrette'in ilk evliliği 1960'a kadar sürdü. Fransa kamuoyu bu ayrılığın arkasında Pierrette'in 1958 yılında Jean-Marie Le Pen'le tanışmasının etkili olduğunu inanıyor. Pierrette, Giraud'dan boşandıktan sonra kısa bir süre modellik yaptı.

Pierrette Lalanne, Jean-Marie Le Pen ile 1958'de bir gala gecesinde tanışıp, 29 Haziran 1960'ta Paris'te dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Marie-Caroline, Yann ve Marine olmak üzere üç kızı oldu. Pierrette Le Pen başlangıçta Jean-Marie'ye siyasi faaliyetlerinde eşlik etse de 1972'de kocasının aşırı görüşleri bahane ederek onu terk etti. Fakat işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Pierrette bir süredir Fransa'nın önde gelen gazetecilerinden Jean Marcilly ile yasak aşk yaşıyordu.

Çiftin ayrılığı, eski eşlerin basın aracılığıyla birbirlerine saldırmasıyla oldukça duyuruldu. Bu boşanmanın ardından çocukları ondan uzaklaştı. Pierrette, gazeteci aşkının yanında yaşamak için evden ayrılırken eski kocasının yedek cam gözünü de yanına aldı. Jean-Marie Le Pen de buna misilleme olarak Pierrette'in annesinin küllerinin bulunduğu cenaze kavanozunu sakladı. Bütün bu yaşananlar medyaya düşünce uzunca yıllar konuşuldu. Çift daha sonra kişisel eşyalarının küçük bir ormanın yakınında aracılar vasıtasıyla takas etti.

Adı Fransa gündeminde sürekli skandallarla anılan Pierrette Lalanne ile Le Pen'in epeydir görüşmedikleri biliniyor. Le Pen'in annesi 1987 yılında Jean-Marie Le Pen Cumhurbaşkanlığına aday olmaya hazırlandığında iken de büyük bir skandala imza atmıştı. Adaylık çalışmasını sürdüren baba Jean-Marie Le Pen, yeni boşandığı eski karısı Pierrette Lalanne, şoke eden bir kararla Playboy'a soyunmasıyla zor duruma düşmüştü. Pierrette bununla da kalmayıp verdiği röportajda eski kocasını yerden yere vurmuştu.

Pierrette'e nafaka ödemeyi reddeden Jean-Marie Le Pen verdiği bir röportajda "Paraya ihtiyacı varsa, yapması gereken tek şey temizlik yapmak" diyerek eski karısını çileden çıkarttı. Pierrette de eski kocasının sözleri üzerine Playboy dergisine yarı çıplak bir hizmetçi kıyafetiyle poz verme teklifini kabul ederek inanılmaz bir hamlede bulundu. Pierrette yıllar sonra Playboy dergisine soyunma kararı hakkında "Teklif gelince bir an bile tereddüt etmedim, hemen evet dedim. İki gün sonra Quercy'deki evime bir ekip geldi ve bir sürü fotoğraf çektiler. Evet, bunu yapmak için yaklaşık 400.000 frank aldım. Dürüst olmam gerekirse o zamanlar bu paraya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından yapılan bir anket, Fransız halkının çoğunluğunun "bu fotoğrafı çekmesinin yanlış olduğunu" düşünmesine rağmen, %87'sinin bunu "komik" bulduğunu ortaya koydu.