Le Pen'in prensi zafere yürüyor. Yatırımlar meyvesini verdi

Marine Le Pen tarafından henüz 23 yaşında iken 2019 Avrupa seçimleri aday adayı yaparak cilaladığı Jordan Bardella, bu olaydan sonra Fransa siyasetinde hızlı bir yükseliş gösterdi.

Şu anda RN'nin liderlik koltuğunda oturan 28 yaşındaki Bardella, parlamento seçimlerinin ikinci turunda partisinin çoğunluğu kazanması halinde Fransa'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçecek.

Uzmanlar Bardella'nın hızlı yükselişini ender rastlanan siyasi yeteneklerine bağlıyor. Uzmanlar ayrıca Le Pen'in RN'nin ırkçılık ve antisemitizmle ilgili uzun süreden beri devam eden ününden kurtulmak için genç siyasetçiye yaptığı yatırımların da söz konusu yükselişte önemli bir unsur olduğuna dikkat çekiyor.

2016'dan beri RN liderleri için uzun yıllardır çalışmalarda bulunan ve anketler düzenleyen siyasi danışman Christophe Gervasi onun hakkında "Saf pazarlama perspektifinden bakıldığında, o mükemmel bir ürün" dedi. Gervasi, Bardella'yı ayrıca "yoğrulabilir" ya da "şekillendirilebilir" olarak tanımlarken, aynı zamanda seçmenlerin kendi görüşlerini ona yansıtmaları için yeterince "boş bir sayfa" olduğunun altını çiziyor.

Paris'in kuzeyindeki yoksul ve çok etnikli Seine-Saint-Denis bölgesinde büyüyen Bardella, İtalya'dan gelen çalışkan ve bekar bir annenin oğlu olarak yaşadığı deneyimin kendisini siyasete girme konusunda motive ettiğini söylüyor. Bardella'nın yakın arkadaşlarından Mathilde Androuet, onun potansiyeli hakkında verdiği bir röportajda "O her zaman lider ruhluydu. Mahallemizde oyunarken bile hep liderlik onun olurdu. Onun ayrı bir karizması var ve bu da onu diğerlerinden ayrı tutuyor" ifadelerine yer verdi.

Androuet, babasının küçük bir işletmesi olmasına ve daha zengin bir bölgede yaşamasına rağmen, Bardella'nın yerel bir özel okula gitmesine izin verdiğini, yetiştirilme tarzının onu sert yasa ve düzen politikalarını tercih etmesine neden olduğunu iddia ediyor. Androuet ayrıca "Herkesin kendi toplulukları içinde yaşadığı banliyölerin Fransa'sını sevmiyor, çünkü bu topluluklar çatıştığında şiddet artıyor" dedi.

Androuet eski dostu hakkında "O da kenar mahallelerde büyümüş ve işlerin tehlikeli olabileceğini bilen gençlerin çoğuna benziyor. Bu yüzden onun özel alanına girmeden önce dikkatli olmanız gerekiyor" uyarısında bulunuyor.

Bardella, seçim kampanyalarında yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve sınır kontrollerini arttırarak göçü azaltma sözü verirken seçtiği "el sıkışmayacağız" mottosuyla diğer adayların önüne çıkmayı başardı. Ayrıca seri genç suçluları içeren aileler için sosyal yardım ödemelerinin kesilmesi çağrısında bulunarak pek çok Fransızın desteklemediği bu uygulamaya açıktan tepki koyarak siyasilerin çevirdiği oyunlardan bıkan Fransız halkı tarafından "kartlarını açık oynayan" biri olarak kabul edildi.

RN son yıllarda bazı politikalarını sulandırdı ancak muhaliflerin yabancı düşmanlığı olarak eleştirdiği göç ve İslamcılık konusunda önerdiği sert önlemlerin çoğunu muhafaza etmeye devam ederken, kamuoyundaki desteğini de arttırıyor.

RÜTBELER YÜKSELIYOR

Bardella, Le Pen ile ilk olarak Frederic Chatillon'un kızıyla çıktığı dönemde tanıştı. Bardella daha sonra Le Pen'in yeğenlerinden biriyle de çıktı ve bu ilişkiler yumağı sayesinde parti saflarında hızla yükseldi.

Le Pen tarafından Bardella'ya medya eğitimi vermesi için işe alınan eski bir gazeteci Pascal Humeau, Le Pen'in Bardella'nın "mükemmel kişisel hikayesine" ve yakışıklılığına hemen kapıldığını söyledi.

Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen yollarını ayırmasından iki yıl sonra yani 2017'de seçim ekibine dahil etti. Ardından ise 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerini Emmanuel Macron'a karşı kaybettikten sonra, Bardella'yı RN'yi yeniden canlandırma planının "poster çocuğu" haline getirdi. Ve nihayetinde Bardella 2022'de partinin başına geçti.

Humeau, Bardella'yı "Parti genel merkezinde ona cyborg diyorlardı. Soğuk, mekanik, sert, asla gülümsemeyen, asla rahatlamayan biriydi" diye anlatıyor. Humeau, Bardella ile yaptıkları eğitimlerin ilk üç dersinde televizyon röportajlarında gülümseyerek "Bonjour" demesini sağlamaya çalıştığını gülerek belirtiyor. Androuet "İnanın bu inanılmaz bir deneyimdi" dedikten sonra Bardella'nın çok çalıştığını da sözlerine ekliyor.

Bardella, Sorbonne Üniversitesi'nde kısa bir süre coğrafya okuduktan sonra siyaset yapmak için okulu bıraktı. RN anketörü Gervasi bu durum hakkında "İyi bir diploması olmaması onun aleyhine değil. Partisinde elit karşıtı bir duygu var" diyor.

Humeau, Bardella'nın 1.8 milyon TikTok ve 800.000 Instagram takipçisi ile sosyal medyada çoğu futbolcudan bile daha fazla etkili olduğuna da dikkat çekiyor. Humeau sosyal medyadaki etkinliği sayesinde onun genç seçmenlere ve siyasetle ilgilenmeyen diğer kişilere kolayca ulaşabildiğini de ekliyor.