LeBron James kahve işine girdi

Kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da gündeme gelen LeBron James yeni bir işe daha adım attı. Amerikalı efsane Starbucks şubesi açtı.

House Thirty Three olarak adlandırılan yerde ilk olarak Starbucks açıldı. Ancak ilerleyen günlerde spor mağazası, yemek alanları ve giysi mağazaları da olacak.

LeBron James, Ohio'nun Akron şehrinde Starbucks şubesi açtı. Ancak bu şube diğerlerine nazaran biraz daha farklı işliyor. Amerikalı oyuncu bu şubeyi eğitim mağazası olarak kullanıyor.

Memleketine yatırım yapmayı tercih eden LeBron James, kahve dükkanının yanı sıra çeşitli işletmelerde kurdu. Amerikalı oyuncu Akron'da yaşayan insanları birleştirmek ve insanlara katkı yapmak istiyor.

Aktif basketbolcular arasında milyarder olan tek basketbolcu unvanını taşıyan LeBron James Fenway Sports Group, Sprill Hill Entertainment, Uninterrupter, Ladder ve Blaze Pizza gibi markalarla iş birliği yaptı.



