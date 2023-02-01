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LeBron James rekorlara doymuyor

New York Knicks maçında 'triple-double' yaparak takımının maçı uzatmalarda kazanmasını sağlayan LeBron James yeni bir rekora imza attı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:52
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LeBron James'ten yeni rekor

LeBron James rekorlara doymuyor
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Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) gece oynanan 5 maçla devam edildi.

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, New York Knicks deplasmanında 28 sayı, 10 ribaunt, 11 asistlik performans sergileyerek Lakers’ın sezonun 24. Galibiyetini almasını sağladı. 38 yaşındaki James, NBA'de 20. sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı başardı.

Başarılı yıldız oyuncu kariyerinde 10 bin 338 asist üreterek, lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bıraktı. James, listede John Stockton (15 bin 806) Jason Kidd (12 bin 91) ve Chris Paul'un (11 bin 246) ardından 4. sırada yer aldı.

Ayrıca kariyerinde 38 bin 299 sayıya ulaşan James'in NBA normal sezonlarının en skorer ismi Kerim Abdülcabbar'ı (38 bin 387) geçmesine 89 sayı kaldı.

Öte yandan Knicks karşısında Anthony Davis 27 sayı, 9 ribaunt, Rui Hachimura 19 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Knicks'te ise Jalen Brunson 37, Julius Randle 23 sayı kaydetti.

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