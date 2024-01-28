LeBron ve Curry kapıştı izleyenler mest oldu. 82 sayı attılar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 10 maçla oynandı. Gecenin en önemli karşılaşmasında; Los Angeles Lakers, Golden State Warriors deplasmanında iki uzatmada kazandı: 145-144.

Lakers'ın efsanesi LeBron James, 36 sayı, 20 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı.

Warriors'ın efsanesi Stephen Curry'nin kaydettiği 46 sayı mağlubiyeti engelleyemedi.

ALPEREN'İN ÇABASI YETMEDİ

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'e 106-104'lük skorla mağlup oldu. Son 8 maçta 6. yenilgisini yaşayan Rockets'ta 27 dakika süre alan Alperen, 15 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Toplu sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Washington Wizards: 104-118

New York Knicks-Miami Heat: 125-109

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 111-105

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 106-104

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 122-134

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 96-115

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 141-117

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 113-112

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 144-145 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 115-120