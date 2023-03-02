﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı

NBA’de üç yıldızının sakatlıktan forma giyemediği maçta Los Angeles Lakers, Shai Gilgeous-Alexandersız Oklahoma City Thunder'a konuk oldu.

SCHRÖDER GALİBİYETE TAŞIDI

Dennis Schröder harika performansıyla eksik Lakers'ı 117-123’lük galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Lakers, 63. maçında 30. galibiyetini alırken Thunder, 62. maçında 34. kez kaybetti.

Lakers’ta Dennis Schröder 26 sayı – 6 asist, Troy Brown Jr. 19 sayı – 4 asist, Austin Reaves 19 sayı – 4 asist, Lonnie Walker IV 13 sayı, Mo Bamba 12 sayı – 7 ribaund ile mücadele etti.

WİLLİAMS MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI

Thunder’da Jalen Williams 24 sayı – 4 ribaund – 7 asist, Josh Giddey 22 sayı – 9 ribaund – 11 asist, Luguentz Dort 19 sayıyla oynadı.