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Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'i mağlup etti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:14
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LeBron'suz Lakers Thunder'ı yendi.

Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
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NBA’de üç yıldızının sakatlıktan forma giyemediği maçta Los Angeles Lakers, Shai Gilgeous-Alexandersız Oklahoma City Thunder'a konuk oldu.

SCHRÖDER GALİBİYETE TAŞIDI
Dennis Schröder harika performansıyla eksik Lakers'ı 117-123’lük galibiyete taşıdı. 
Bu sonuçla birlikte Lakers, 63. maçında 30. galibiyetini alırken Thunder, 62. maçında 34. kez kaybetti.
Lakers’ta Dennis Schröder 26 sayı – 6 asist, Troy Brown Jr. 19 sayı – 4 asist, Austin Reaves 19 sayı – 4 asist, Lonnie Walker IV 13 sayı, Mo Bamba 12 sayı – 7 ribaund ile mücadele etti.

WİLLİAMS MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI
Thunder’da Jalen Williams 24 sayı – 4 ribaund – 7 asist, Josh Giddey 22 sayı – 9 ribaund – 11 asist, Luguentz Dort 19 sayıyla oynadı.

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