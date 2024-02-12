Legia Varşova'dan Ernest Muçi yalanlaması: Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş

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Legia Varşova'dan Ernest Muçi yalanlaması: Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş
Ernest Muçi'nin Beşiktaş'a transferi sırasında Polonya Cumhurbaşkanı'nın aracı olduğuna dair çıkan haberlere yalanlama geldi

Beşiktaş'ın Legia Varşova'dan transfer ettiği Ernest Muçi hakkında Polonya'dan yeni bir açıklama geldi.

Legia Varşova, Arnavut futbolcunun Beşiktaş'a transfer sürecinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın dahil olduğu şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Legia Varşova'dan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Ernest Muçi'nin transferine karıştığı iddiasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır Gazetecilerin yaratıcılığını biliyoruz ancak bu sefer hayal güçleri fazla ileriye gitmiş" İfadelerine yer verildi.

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