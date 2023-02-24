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Dünyaca ünlü tenisçi kardeşlerden kadın futbolcu Lehmann'a ilginç teklif. Öyle bir cevap verdi ki

İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki İsviçreli golcü Alisha Lehmann, tenisçi kardeşlerden maç teklifi aldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:42
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Lehmann'dan tenis maçı cevabı

Dünyaca ünlü tenisçi kardeşlerden kadın futbolcu Lehmann'a ilginç teklif. Öyle bir cevap verdi ki
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Aston Villa'da oynayan Alisha Lehmann, sosyal medya hesabından tenis oynarken çektiği fotoğrafları paylaştı.

Büyük ilgi gören paylaşıma 'Farklı bir şey' notunu düştü.

DÜNYA 3 NUMARASINDAN TEKLİF GELDİ
Dünya 3 numarası Yunan tenişçi Stefanos Tsitsipas'ın kendisi gibi tenişçi kardeşi Petros Tsitsipas tepkisiz kalamadı.

Petros Tsitsipas gönderinin altına 'Çiftler maçı oynayalım mı?' sorusunu sordu.

Alisha Lehmann ise 'Hadi oynayalım' diyerek gülen bir emoji koyarak cevap verdi.

24 yaşındaki yıldız futbolcunun Stefanos Tsitsipas ve Petros Tsitsipas ile tenis oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. 

 

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