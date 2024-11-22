Leicester'ın yıldızı Abdul Fatawu sezonu kapattı

Leicester City’nin umut vadeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu Abdul Fatawu, Gana Milli Takımı formasıyla Angola’ya karşı oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Teknik direktör Steve Cooper, genç oyuncunun ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşadığını ve bu ciddi sakatlığın onu sahalardan uzun süre uzak tutacağını açıkladı.

GENÇ YILDIZA BÜYÜK DARBE

Steve Cooper, yaptığı açıklamada, “Bu, öncelikle Fatawu için büyük bir darbe. Henüz genç bir oyuncu olarak böyle ciddi bir sakatlık yaşamak kolay değil. Spor dünyasında ve özellikle futbolda bu tür sakatlıklar yaygın olabilir, ancak yine de önemini kaybetmez” dedi.

Fatawu, geçen sezon Leicester City’nin Premier Lig’e yükselmesine önemli katkılar sağlamıştı. Bu sezon ligde 11 kez forma giyen genç yetenek, özellikle 21 Ekim’de Southampton karşısında sergilediği performansla büyük alkış almıştı. Takımı 2-0 geriden gelip 3-2 galip gelirken, Fatawu ikinci yarıda oyuna dahil olarak galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.

Eski Premier Lig kalecisi Shay Given, Southampton maçı sonrası Fatawu hakkında, “Bu çocuk tam bir yıldırım gibi. Harika bir yetenek ve oyuna sonradan girerek çok şey katıyor. Belki de ilk 11’de başlamalı, çünkü gerçekten müthiş bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı.

LEİCESTER CİTY İÇİN İŞLER ZORLAŞIYOR

Leicester City, Premier Lig’de oynadığı ilk 11 maçta yalnızca 10 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Fatawu’nun sakatlığı, takımın üst sıralara tırmanma hedefini zorlaştırsa da Cooper, oyuncusunun güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyor: “Fatawu, büyük bir yetenek. Yaşı gereği öğrenmesi gereken çok şey var, ancak sahip olduğu karakter ve mentaliteyle daha güçlü bir şekilde dönecektir.”

Bu sakatlık, Leicester City için önemli bir kayıp olarak görülse de genç oyuncunun gelecekte hem kulüp hem de Gana Milli Takımı için önemli bir değer olmaya devam edeceği düşünülüyor.