Leman dergisine soruşturma! Gözaltılar var

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.