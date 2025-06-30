Leman dergisine soruşturma! Gözaltılar var

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bahis soruşturması: NBA karıştı
Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.
Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.