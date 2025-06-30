Leman dergisine soruşturma! Gözaltılar var

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Leman dergisine soruşturma! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

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