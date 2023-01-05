İBB'ye terör soruşturması ve Fatih tablosu Leman'ın kapağında

Leman dergisi bu haftaki kapağına İBB'ye açılan terör soruşturmasını ve Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun alınmasına ilişkin başlatılan incelemeyi taşıdı.

İçişleri Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden satın aldığı ve İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosuna inceleme başlatmıştı.

İBB yönelik bakanlığın başlattığı 'terör' soruşturması da devam ediyor. Leman dergisi bu haftaki kapağına İBB hakkında açılan soruşturmalara yer verdi.

Kapakta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Sultan Mehmet tablosunun olduğu karikatür paylaşıldı.