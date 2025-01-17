Lemina özür diledi, Vitor Pereira affetti

Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Newcastle karşısındaki 3-0’lık mağlubiyet öncesi kadroda yer almak istememesi nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab’ın bonservissiz transfer talebine rağmen Wolves, oyuncunun ayrılmasına şu an için sıcak bakmıyor.

Lemina, Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya yaptığı sabah görüşmesinde özür dileyerek yeniden takım için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti. Pereira, "Bugün bana gelip hem bana hem de takıma özürlerini iletti. Sezon sonuna ya da bu ayın sonuna kadar çözüm bulunana dek en iyisini yapmaya hazır olduğunu söyledi," dedi.

LEMİNA'NIN AYRILMA İSTEĞİ VE TAKIMDAKİ DURUMU

31 yaşındaki Gabonlu oyuncu, iki yıl önce Southampton’dan Wolverhampton’a transfer olmuştu. Ancak geçen ay West Ham maçında Jarrod Bowen ile yaşadığı gerginlik sonrası kaptanlık görevini Nelson Semedo’ya devretmek zorunda kaldı. Wolves, oyuncuyu bırakmak için 5 milyon pound talep ediyor. Pereira, Lemina'nın ayrılıp ayrılmayacağına bakılmaksızın en az bir orta saha transferi yapmak istiyor.

Pereira, Lemina’nın yeteneklerini takdir ettiğini belirterek, "Mario’nun fiziksel gücü ve teknik kalitesi var. Ancak bu, tamamen zihinsel durumuna bağlı. Yardımcı olabilir mi, bunu göreceğiz," ifadelerini kullandı.

AL-SHABAB’IN TEKLİFİ VE PEREİRA’NIN PLANLARI

Suudi ekibi Al-Shabab, Lemina’yı bonservissiz kadrosuna katmayı hedeflese de Wolverhampton yönetimi bu öneriye karşı. Pereira, "Hatalar yapabiliriz ama hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Lemina'ya kendini kanıtlama şansı vermeliyiz," dedi.

Chelsea maçı öncesi Pereira, Lemina’nın performansını değerlendireceğini ve takıma katkı sağlayabileceğine inanması durumunda kadroya dahil edeceğini belirtti.