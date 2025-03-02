Lemina'dan "Maymun" sorusuna kaçamak yanıt

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında gelen soruyu cevapladı.

Lemina, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında dün gece ekrana gelen röportajında "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba, Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" şeklindeki soruya sessiz kalmadı.

Lemina "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho) biliyor. Ve benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

31 yaşındaki başarılı futbolcu "Kasımpaşa maçı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine ise "Şimdi kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor." şeklinde cevap verdi.