Lemina'dan "Maymun" sorusuna kaçamak yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lemina'dan "Maymun" sorusuna kaçamak yanıt

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından Jose Mourinho'nun sarı kırmızılı yedek kulübesine yönelik açıklamalarında "Kulübede maymun gibi zıpladılar." şeklinde konuşması hakkında gelen soruyu kaçamak şekilde yanıtladı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında gelen soruyu cevapladı.

Lemina, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında dün gece ekrana gelen röportajında "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba, Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" şeklindeki soruya sessiz kalmadı.

Lemina "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho) biliyor. Ve benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

31 yaşındaki başarılı futbolcu "Kasımpaşa maçı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine ise "Şimdi kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Son Haberler
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...
Oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı