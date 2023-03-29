Lenovo'nun o modeli tarih olacak. Şirket onayladı

Lenovo son zamanlarda Legion telefon işi hakkında dikkatleri üzerine çeken bir iddia ortaya çıkarmıştı.

Kimliği bilinmeyen eski çalışan "Lenovo oyun telefonu işini tamamen kapatacak" demişti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bu iddiaların ardından yabancı teknoloji basınından Android Authority, Lenovo’ya konuyla ilgili açıklamasını sordu. Şirket başta sorulara yanıt vermemiş olsa da bugün AA’ya bir açıklama yaparak Legion telefon işini gerçekten sonlandırdığını doğruladı.

Şu anda akıllı telefon pazarında oyuncu telefonu yapan çok fazla marka yok. Lenovo Legion serisinin de sonlanışıyla birlikte geriye birkaç üretici kaldı.

Pazarda hala Asus'un ROG Phone gibi beklenmedik şekilde beğenilen ve çok satan modelleri duruyor. Hatta önümüzdeki 13 Nisan’da ROG Phone 7 tanıtılacak.

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