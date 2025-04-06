Liverpool, Fulham karşısında neye uğradığını şaşırdı

Premier League’in 6 Nisan Pazar günkü kritik mücadelesinde Fulham, Craven Cottage’da Liverpool’u 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Bu sonuçla birlikte Liverpool’un ligdeki 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Arne Slot’un öğrencileri mücadeleye etkili başlasa da ilk yarıda yedikleri üç gol, karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi.

Maça hızlı başlayan taraf Liverpool oldu. 14. dakikada Ryan Gravenberch’in pasıyla ceza sahası dışından muhteşem bir vuruş yapan Alexis Mac Allister, konuk ekibi öne geçirdi. Ancak Fulham’ın cevabı gecikmedi.

FULHAM’DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekip, 23. dakikada Andreas Pereira’nın içeriye çevirdiği topa tek vuruş yapan Ryan Sessegnon ile beraberliği yakaladı. Bu gol, Craven Cottage tribünlerini coşturdu. Sadece dokuz dakika sonra Fulham bir kez daha etkili geldi. Liverpool savunmasının solunda Andy Robertson’ın hatalı pasını ceza sahası kenarında kapan Alex Iwobi, ilk şutunda başarılı olamasa da dönen topu şiddetli bir vuruşla kaleye gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. Top, Robertson’dan sekerek kaleci Kelleher’i yanıltarak ağlara gitti.

Fulham’ın üçüncü golü ise ilk yarının son anlarında geldi. Kullanılan köşe vuruşunu Liverpool savunması uzaklaştırsa da top tekrar Fulham oyuncularının kontrolüne geçti. Iwobi topu içeriye gönderirken etkili bir pas çıkaramasa da Rodrigo Muniz pozisyonu bırakmadı. Brezilyalı oyuncunun şık hareketle topu önüne alıp kalecinin altından yaptığı soğukkanlı vuruş, skoru 3-1’e taşıdı.

LİVERPOOL’UN MÜCADELESİ YETERSİZ KALDI

İkinci yarıda toparlanan Liverpool, oyunu Fulham yarı sahasına yıktı. 72. dakikada Conor Bradley’in pasını iyi değerlendiren Luis Díaz, düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. Fakat Liverpool'un eşitlik arayışları sonuçsuz kaldı.

Harvey Elliott’un uzatma dakikalarında ceza sahası dışından gönderdiği sert şut direkten döndü. Federico Chiesa da son dakikalarda etkisiz bir vuruş yaptı ve Fulham kalecisi Bernd Leno’yu zorlayamadı.

LİVERPOOL ZİRVEDE, FULHAM AVRUPA İÇİN UMUTLU

Bu sonuçla Liverpool, Premier League liderliğini sürdürse de bitime yedi hafta kala artık hata yapma lüksü kalmadı. Kırmızılar, 11 puanlık farkla zirvede olsalar da 20. şampiyonluklarına ulaşmak için kalan maçlardan en az 11 puan çıkarmaları gerekiyor.

Fulham ise aldığı bu galibiyetle puanını 48’e yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma umudunu canlı tuttu. Sekizinci sıraya yükselen başkent ekibi, dördüncü sıradaki Chelsea’nin sadece beş puan gerisinde bulunuyor.

Chelsea deplasmanda kazanamama serisini sekiz maça çıkardı

MAÇ DETAY VE İSTATİSTİKLER

Müsabakayı Craven Cottage’da 27.770 futbolsever takip etti. Goller sırasıyla Mac Allister, Sessegnon, Iwobi, Muniz ve Díaz’dan geldi. Yardımcı oyuncular ise Gravenberch, Bradley ve Iwobi oldu. Liverpool’un topa daha çok sahip olduğu görülse de Fulham, özellikle ilk yarıdaki yüksek enerji ve etkin presiyle maçı koparan taraf oldu.

Fulham adına Rodrigo Muniz, bu sezon Craven Cottage’daki üçüncü golünü atarak taraftarlarını sevindirdi. Maç sonunda teknik direktör Marco Silva, “Oyuncularım çok karakterli bir mücadele gösterdi. Liverpool’a karşı böyle bir galibiyet almak, bizim için sezonun en özel anlarından biri” açıklamasını yaptı.

Liverpool cephesinde ise Arne Slot, “İyi başladık ama sonrasında kontrolü kaybettik. Bu mağlubiyet ders niteliğinde olacak” ifadelerini kullandı.

Fulham, bir sonraki haftada deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Liverpool ise Anfield’da Tottenham’ı konuk edecek. Her iki takım için de sezonun son düzlüğünde alınacak puanlar büyük önem taşıyor. Fulham’ın Avrupa hayali, Liverpool’un ise şampiyonluk hedefi bu mücadelelerle şekillenecek.