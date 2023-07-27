Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık yatırım

Çevre hareketlerine verdiği milyonlarca dolarlık destekle adından söz ettiren Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio, 230 milyon sterlin değerinde olduğu söylenen servetinin bir kısmını geri dönüştürülmüş bambudan vegan spor ayakkabılar üreten bir şirkete bağışladı.

NTV'nin aktardığına göre, Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio'nun vegan spor ayakkabı şirketine 4 milyon sterlin (140 milyon TL) yatırım yaptığı biliniyor.

Her bir çift ayakkabı için 20 plastik şişe dönüştüren şirketin kurucularından Emmanuel Eribo, "Leonardo DiCaprio bizim yatırımcılarımızdan biri" açıklamasını yaptı.

Eribo, sözlerine "Resmi kıyafet giydiği zamanlar dışında, bizimkiler dışında başka bir çift ayakkabı giydiğini görmedim. Bu herhangi bir anlaşmanın parçası değil, bu markaya ve onun onu desteklemesine yönelik gerçek bir sevgi" diye devam etti.

Başarılı oyunculuk performansının yanında çevreci kimliğiyle de tanınan Leonardo DiCaprio, son olarak Jeff Bezos ile bir araya gelmiş ve Brezilya için 200 milyon dolarlık çevre yatırımı yapmıştı.

