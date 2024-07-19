Leoparın domuz sürüsünden intikamı. Bir anlık hamleyle avını kaptı

Doğanın vahşi yüzü, bir leoparın domuz sürüsünden aldığı intikamla bir kez daha gözler önüne serildi. Olay, bir leoparın domuz sürüsü tarafından bir ağaca kıstırılmasıyla başladı. Leopar, domuz sürüsünün çevresini sardığı ağaçta çaresiz gibi görünüyordu. Ancak bu çaresizlik uzun sürmedi.

Leopar, bir anlık kararlılıkla ağaçtan hızla inerek sürünün arasına daldı. Hedefini belirleyen leopar, bir domuzu kapıp çenesinin arasına aldı. Hızlı ve çevik hareketlerle tekrar ağaca tırmanan leopar, avıyla birlikte güvenli bir noktaya ulaştı.